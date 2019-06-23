Son dakika 23 Haziran İstanbul seçim haberleri- Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı, seçmenin İstanbul için en isabetli kararı vereceğini söyledi. Erdoğan seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'a Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak eşlik etti.Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan: Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi.Erdoğan, "Bugün de İstanbulumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbulumuzun geleceğine tecrübe ve dinamizmiyle, Ankara, İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir. Hayırlı olsun" dedi.Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılım çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.