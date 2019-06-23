Son dakika 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberleri... Vatan Partisi İstanbul adayı Mustafa İlker Yücel'den açıklama

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Ulusal Kanal'da seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Mustafa İlker Yücel, şunları söyledi:
"AK Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönetemeyeceğini tekrar görmüş olduk.
Vatan Partisi, önümüzdeki sorunlara gözünü dikti.
Biz umutluyuz, çözümü elimizde tutuyoruz.
Vatan Partisi, etki alanını genişletti.
Türkiye, Samsun fotoğrafının hükümetine sürükleniyor."
ulusal.com.tr
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, "AK Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönetemeyeceğini tekrar görmüş olduk. Vatan Partisi, önümüzdeki sorunlara gözünü dikti. Biz umutluyuz, çözümü elimizde tutuyoruz. Vatan Partisi, etki alanını genişletti. Türkiye, Samsun fotoğrafının hükümetine sürükleniyor." dedi
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Ulusal Kanal'da seçim sonuçlarını değerlendirdi.