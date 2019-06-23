Son dakika 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberleri... Vatan Partisi'nden HDP'li Pervin Buldan'a sert yanıt

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Bu günün galibi Kürt'ler ve HDP olmuştur. Nokta..." mesajına "Seçimlere aldanmayın Pervin hanım. Kürtler Türkiye'dir. Ama PKK denen Amerikan askerleri bugün de yarın da Türk ordusunun postalları altında ezilecektir. Siz de er geç siyaset sahnesinden kazınacak, soluğu Washington'da alacaksınız. Kesin olan tek şey bu." ifadeleriyle yanıt verdi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mesajına yanıt verdi.



HDP'li Buldan, "Bu günün galibi Kürt'ler ve HDP olmuştur. Nokta..." diye yazdı.



Buldan'ın bu paylaşımına, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yanıt verdi.



Utku Reyhan, şunları belirtti:



"Seçimlere aldanmayın Pervin hanım.



Kürtler Türkiye'dir.



Ama PKK denen Amerikan askerleri bugün de yarın da Türk ordusunun postalları altında ezilecektir.



Siz de er geç siyaset sahnesinden kazınacak, soluğu Washington'da alacaksınız.



Kesin olan tek şey bu."



ulusal.com.tr



