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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması... ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması... ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. 

Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #ekrem imamoğlu
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