banner1005
Avusturya bu ziyareti tartışıyor
Avusturya bu ziyareti tartışıyor
İstanbul'dan acı haber: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'dan acı haber: 2 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: Ölenler var
Feci kaza: Ölenler var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... AK Parti ve CHP, YSK'ya başvurdu! YSK kararını verdi

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... AK Parti ve CHP, YSK'ya başvurdu! YSK kararını verdi

23 Haziran İstanbul seçimi için oy verme işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde. 

Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek. 

Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK’na başvuru yaptık."

Bir başvuru da AK Parti'den

AK Parti, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu.  

YSK'dan karar çıktı

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #chp #seçim #istanbul #23 haziran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.