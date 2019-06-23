Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... AK Parti ve CHP, YSK'ya başvurdu! YSK kararını verdi

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

23 Haziran İstanbul seçimi için oy verme işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.



CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde.



Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek.



Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK’na başvuru yaptık."



Bir başvuru da AK Parti'den



AK Parti, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu.



YSK'dan karar çıktı



YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.



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