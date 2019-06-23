Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... AK Partili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul'u neden kaybettiklerini açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik" dedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 23 Haziran İstanbul seçim sonucunu değerlendirdi.



Yeneroğlu, şunları belirtti:



"Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için Istanbul'u kaybettik



Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz.



Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız."



ulusal.com.tr



