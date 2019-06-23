Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... AK Partili Şamil Tayyar: Şimdi hesap zamanı

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan açıklama geldi. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren Tayyar, "Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı." dedi

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, açıklama yaptı.



AK Partili Tayyar, şunları aktardı:



"Hayırlı uğurlu olsun.



Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur.



Seçim aslında 6 Mayıs’ta kaybedilmişti.



Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik.



Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı."



ulusal.com.tr



