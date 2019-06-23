Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Berat Albayrak oyunu kullandı! "Seçimlerin İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar'da saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Albayrak, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Kabine girerek tercihini yapan Albayrak, oy zarfını sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Albayrak, "#KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, oy kullanmak için saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.



Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandı.



Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.



Kabine girerek tercihini yapan Albayrak, oy zarfını sandığa attı.



ALBAYRAK'TAN PAYLAŞIM



Oy kullandığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Albayrak, "#KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.