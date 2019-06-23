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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." çağrısında bulundu

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrıda bulundu.

Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.

AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. 

Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. 

Sizlere güvenim tam! 

Hepinize teşekkür ediyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #cumhur ittifakı #seçim #istanbul #23 haziran
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