Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... CHP, YSK'ya başvurdu

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından "Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde. Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek. Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK’na başvuru yaptık." açıklaması yapıldı

23 Haziran İstanbul seçimi için oy verme işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.



CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"Bazı sandıklarda sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde.



Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek.



Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK’na başvuru yaptık."



ulusal.com.tr



