Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Doğu Perinçek oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş Şair Nedim İlköğretim Okulu 1162 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Perinçek, "Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var fakat o zorlukları yenecek Türkiye'nin yeteneği, birikimi, gücü var. Onun için o zorluklardan korkmuyoruz. Türkiye, bu süreçten büyük çözümlerle, büyük kararla çıkacak. Üretim devrimiyle çıkacak ve vatanını bütünleştirecek. Terörü temizleyecek" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için saat 13.30'da Beşiktaş Şair Nedim İlköğretim Okulu 1162 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Perinçek, şunları söyledi:



"Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var fakat o zorlukları yenecek Türkiye'nin yeteneği, birikimi, gücü var. Onun için o zorluklardan korkmuyoruz. Türkiye, bu süreçten büyük çözümlerle, büyük kararla çıkacak. Üretim devrimiyle çıkacak ve vatanını bütünleştirecek. Terörü temizleyecek. PKK'sını da HDP'sini de FETÖ'sünü de terörün bütün unsurları önümüzdeki dönemde tasfiye edilecek. O bakımdan Türkiye; aydınlıklara, bağımsızlığa, özgürlüğe, üretime, zenginleşmeye giden bir çağın eşiğindedir. O bakımdan geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz."



ulusal.com.tr

