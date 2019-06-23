Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri- İstanbul sandık başında

Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi sabah 08. 00'de başladı. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

İstanbul seçim heyecanını, bugün bir kez daha yaşıyor.



İstanbul seçimleri için oy verme işlemi başladı. İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti.



10 milyon 560 bin 963 seçmen İstanbul'da, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.



Seçimde, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, yarışıyor.



İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta oy kullanılacak.



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