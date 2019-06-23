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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... İşte İstanbul seçim sonuçları! AA'dan flaş seçim sonuçları açıklaması (Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı kaç)

Yenilenen İstanbul seçimlerinde sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'u 5 yıl yönetecek adayı seçmek için 2'nci kez sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylar saat 17.00 itibariyle sayılmaya başlandı. Saat 19.30'da veri akışının başlayacağı açıklandı. İşte 23 Haziran İstanbul seçiminin sonuçları

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... İşte İstanbul seçim sonuçları! AA'dan flaş seçim sonuçları açıklaması (Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı kaç)

İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için 2'nci kez sandık başına gitti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti.

Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'u 5 yıl yönetecek adayı seçmek için oyunu kullandı. Oylar saat 17.00 itibariyle sayılmaya başlandı.

Seçimde, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu yarıştı.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta oy kullandı.

Saat 19.30'da veri akışının başlayacağı açıklandı.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Ekrem İmamoğlu:

Binali Yıldırım:

Mustafa İlker Yücel:

Necdet Gökçınar:

ulusal.com.tr

Etiketler; #necdet gökçınar #mustafa ilker yücel #binali yıldırım #ekrem imamoğlu #istanbul seçim sonuçları #istanbul seçimi #23 haziran
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