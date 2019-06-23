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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... MHP'li isimden uyarı: Saat 16.00'dan sonra..! Feti Yıldız'dan 'zorunlu uyarı' ve yeni açıklamalar

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, uyarı başlığıyla "İsim benzerliği olanlarda saat 16.00. dan sonra oy kullandırma girişimlerine karşı dikkatli olunması,TC kimlik numarası kontrol edilerek bu girişimler boşa çıkarılmalıdır." mesajını paylaştı. MHP'li Yıldız, "Müşahitler, seçim esnasında veya seçimden sonra sandık kurulu kararlarına karşı şikayet ve itirazlar yapabilirler. Bu kanuni bir haktır engellenemez." ifadelerini kullandı. Yıldız, "Sayım döküm cetvelleri ve tutanaklarının mutlaka birer fotoğrafları alınmalıdır. Süreç kesintisiz olarak takip edilmeli,seçim sonuçları SECSİS ve YSK ya aktarılana kadar ilçe seçim kurulları terk edilmemelidir." dedi

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... MHP'li isimden uyarı: Saat 16.00'dan sonra..! Feti Yıldız'dan 'zorunlu uyarı' ve yeni açıklamalar

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullanma işlemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yıldız, mesajını 'uyarı' başlığıyla paylaştı.

MHP'li Yıldız, şunları aktardı:

"İsim benzerliği olanlarda saat 16.00. dan sonra oy kullandırma girişimlerine karşı dikkatli olunması, TC kimlik numarası kontrol edilerek bu girişimler boşa çıkarılmalıdır."

MHP'Lİ YILDIZ'DAN 'ZORUNLU UYARI'

MHP'li Feti Yıldız, 'zorunlu uyarı' yaptı.

Yıldız, "Müşahitler, seçim esnasında veya seçimden sonra sandık kurulu kararlarına karşı şikayet ve itirazlar yapabilirler. Bu kanuni bir haktır engellenemez." ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ'DAN YENİ UYARILAR

MHP'li Feti Yıldız, yeni uyarılarda bulundu.

Yıldız, şunları aktardı:

"Sayım döküm cetvelleri ve tutanaklarının mutlaka birer fotoğrafları alınmalıdır.

Süreç kesintisiz olarak takip edilmeli,seçim sonuçları SECSİS ve  YSK ya aktarılana kadar ilçe seçim kurulları terk edilmemelidir."

ulusal.com.tr





Etiketler; #mhp #23 haziran #istanbul #feti yıldız
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