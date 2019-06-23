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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Ulusal Kanal'a seçim ofislerine giriş engeli

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofislerine 'yoğunluk' gerekçesiyle bir tek Ulusal Kanal alınmadı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, "Bu neyin korkusu? Nerede kaldı basın özgürlüğüne saygı?" ifadeleriyle karara tepki gösterdi

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... Ulusal Kanal'a seçim ofislerine giriş engeli

Ulusal Kanal'ın seçim ofislerine girişi engellendi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofislerine 'yoğunluk' gerekçesiyle bir tek Ulusal Kanal alınmadı.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, karara tepki gösterdi.

Sungur, "Bu neyin korkusu? Nerede kaldı basın özgürlüğüne saygı?" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #23 haziran #istanbul #seçim #ulusal kanal #sinan sungur #ekrem imamoğlu #millet ittifkaı #cumhur ittifakı #binali yıldırım
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