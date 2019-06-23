Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimi haberleri... "Üsküdar'daki bazı zarflarda 'Milletvekilleri Seçimi' yazıyor" Beykoz İlçe Seçim Kurulu kararı verdi

TBMM 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Üsküdar'da bazı zaflarda 'Milletvekilleri Seçimi' yazdığını paylaştı. Yarkadaş, "Tüm arkadaşlarımız, yanlış gelen bu zarfları tutanak altına aldırtmalıdır." ifadelerini kullandı. Yarkadaş, aynı sorunun Beykoz'daki bazı okullarda da olduğunu söyledi. Beykoz İlçe Seçim Kurulu tarafından konuyla ilgili verilen kararda "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimlerinde kullanılmak üzere, İlçe Seçim Kurulunca oy kullanılacak sandıklara gönderilen zarfların bazılarında İlçe Seçim Kuruluna ait Milletvekili seçimi mühürü basıldığı görülmüştür. Konunun öğrenildiği an itibariyle oylama başlamış olduğundan başa dönülmesi zaman ve imkan nedeniyle mümkün olmadığından; zarflarda basılı bulunan Milletvekili Seçimi ibareli mühürün İlçe Seçim Kurulu Mühürü olması şartıyla zarfların geçerli sayılmasına oy birliğiyle 23/06/2019 tarihinde karar verildi" ifadeleri yer aldı

TBMM 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, bazı zarflarla ilgili uyarıda bulundu.



Yarkadaş, İstanbul Üsküdar'daki bazı zarflarda 'Milletvekilleri Seçimi' yazdığını paylaştı.



Barış Yarkadaş, "Tüm arkadaşlarımız, yanlış gelen bu zarfları tutanak altına aldırtmalıdır." dedi.



CHP'li Yarkadaş, konuyla ilgili bir fotoğraf da paylaştı.



"BEYKOZ'DA DA VAR"



Yarkadaş, aynı sorunun Beykoz'daki bazı okullarda da olduğunu söyledi.



KARAR VERİLDİ



Beykoz İlçe Seçim Kurulu tarafından konuyla ilgili karar alındı.



Kararda şu ifadeler yer aldı:



"23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimlerinde kullanılmak üzere, İlçe Seçim Kurulunca oy kullanılacak sandıklara gönderilen zarfların bazılarında İlçe Seçim Kuruluna ait Milletvekili seçimi mühürü basıldığı görülmüştür. Konunun öğrenildiği an itibariyle oylama başlamış olduğundan başa dönülmesi zaman ve imkan nedeniyle mümkün olmadığından;



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



Zarflarda basılı bulunan Milletvekili Seçimi ibareli mühürün İlçe Seçim Kurulu Mühürü olması şartıyla zarfların geçerli sayılmasına oy birliğiyle 23/06/2019 tarihinde karar verildi"



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