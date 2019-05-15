Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, "Biz bu seçim yayınları işini Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi, kurduğumuz sonuç toplama, analiz etme ve yayınlama yazılımını bedelsiz olarak Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teklif ettik. O dönem ilgili bakanlar aracılığıyla da bu tekliflerimiz tekrarladık fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda ilgili kanundaki bri hüküm sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, bu sonuçları kamuoyuna deklare etmelerinin yasal dayanağının bulunmadığı yönünde görüş bildirdiler" dedi

Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Ülke TV'de açıklamalarda bulundu.



Öymez, şunları söyledi:



"Önümüzdeki seçime Anadolu Ajansı olarak seçim sonuçlarını yayınlama ya da yayınlamama yönünde henüz bir karar almış değiliz. O yüzden bu konuda bağlayıcı bir açıklama yapamayacağım şu an itibariyle. Fakat biz 7'nci kez seçim yayını yaptık en son 31 Mart seçimlerinde. Biz bu seçim yayınları işini Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi, kurduğumuz sonuç toplama, analiz etme ve yayınlama yazılımını bedelsiz olarak Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teklif ettik. O dönem ilgili bakanlar aracılığıyla da bu tekliflerimiz tekrarladık fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda ilgili kanundaki bri hüküm sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, bu sonuçları kamuoyuna deklare etmelerinin yasal dayanağının bulunmadığı yönünde görüş bildirdiler."



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