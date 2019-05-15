banner1005
Yaş çay alım fiyatları belli oldu
Yaş çay alım fiyatları belli oldu
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Anadolu Ajansı'ndan (AA) açıklama: YSK'ya teklif ettik! YSK reddetti

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, "Biz bu seçim yayınları işini Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi, kurduğumuz sonuç toplama, analiz etme ve yayınlama yazılımını bedelsiz olarak Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teklif ettik. O dönem ilgili bakanlar aracılığıyla da bu tekliflerimiz tekrarladık fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda ilgili kanundaki bri hüküm sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, bu sonuçları kamuoyuna deklare etmelerinin yasal dayanağının bulunmadığı yönünde görüş bildirdiler" dedi

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Anadolu Ajansı'ndan (AA) açıklama: YSK'ya teklif ettik! YSK reddetti

Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Ülke TV'de açıklamalarda bulundu.

Öymez, şunları söyledi:

"Önümüzdeki seçime Anadolu Ajansı olarak seçim sonuçlarını yayınlama ya da yayınlamama yönünde henüz bir karar almış değiliz. O yüzden bu konuda bağlayıcı bir açıklama yapamayacağım şu an itibariyle. Fakat biz 7'nci kez seçim yayını yaptık en son 31 Mart seçimlerinde. Biz bu seçim yayınları işini Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi, kurduğumuz sonuç toplama, analiz etme ve yayınlama yazılımını bedelsiz olarak Yüksek Seçim Kurulu'na devretmeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teklif ettik. O dönem ilgili bakanlar aracılığıyla da bu tekliflerimiz tekrarladık fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda ilgili kanundaki bri hüküm sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu, bu sonuçları kamuoyuna deklare etmelerinin yasal dayanağının bulunmadığı yönünde görüş bildirdiler."

ulusal.com.tr

Etiketler; #AA #Anadolu Ajansı #23 haziran #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.