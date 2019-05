Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir. Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ya baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar. Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir. Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Partiye verilen oylar çalınmıştır.Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir." ifadelerini kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.



Varank, şunları paylaştı:



"İBB seçimleri ile alakalı Partimiz, yapılan her türlü yolsuzluk usülsüzlük ve kanunsuzluğu ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyor.



Vatandaşın oyunu korumak partilerin namus görevidir. Ortada apaçık, çarpıtılamaz bir gerçek var.



Her partinin ulaşabileceği YSK verilerine göre tüm sandıkların kapanmasıyla ortaya çıkan 28583 fark itirazlarımızla 13832’ye indi.



Yani tüm sandıkların sadece %9'u yeniden sayıldığında 14751 oyumuzun çalındığı ispatlandı.



Seçmen listeleriyle alakalı usulsüzlükler ve sandık kurulu başkanlarıyla ilgili açık kanunsuzluklar ortadayken bir yargı kurumu olan YSK nezdinde her partinin sahip olduğu hakları kullanarak hakkımızı aramamız en büyük demokrasi mücadelesidir.



Bu en temel hakkımızı engellemeye, YSK'ya baskı yaparak tescilli hırsızlığın üstünü örtmeye çalıştılar. Ülkemizde farklı zamanlarda farklı partilerin başvurularıyla onlarca kez seçimler iptal edilmiş ve yenilenmiştir.



Şimdi YSK kararıyla da ispatlanmıştır ki İBB seçimlerinde seçimin sonucunu etkileyecek şaibe ve yolsuzluklar yapılmış, AK Partiye verilen oylar çalınmıştır.Bunları konuşmak yerine kendini sözüm ona mağdur göstermeye çalışanların derdi tescilli oy hırsızlığını sineye çektirmektir.



Yaptıkları usulsüzlüklerle sandığa ihanet edenler, milletin iradesini gasp edenler, hak arama mücadelemizde yanımızda durması gerekirken tam tersi tavırlarıyla yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz."



