CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum! Sorun İBB Başkanlığı değil; adalet, vicdan ve demokrasi sorunudur… Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır! Demokrasi kazanacak ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’nin tüm demokratlarını İstanbul için göreve çağırıyorum!



Sorun İBB Başkanlığı değil; adalet, vicdan ve demokrasi sorunudur…



Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır!



Demokrasi kazanacak ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak"



ulusal.com.tr



