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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Gökçek, "Meli̇h Gökçek olarak her zaman şunu söylemi̇şi̇mdi̇r... Halka rağmen si̇yaset yapılmaz... Madem ki̇ mi̇llet böyle bi̇r karar vermi̇şti̇r, halka kulak veri̇p si̇yaseti̇mi̇zdeki̇ yanlişlari görüp yolumuza devam etmeli̇yi̇z. Bi̇r müsi̇̇bet bi̇n nasi̇hattan evladır" ifadelerini kullandı

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Gökçek, şunları belirtti:

"EKREM İMAMOĞLU

SEÇİMİ KAZANDI...

TEBRİK EDİYORUM...

MELİH GÖKÇEK OLARAK HER ZAMAN ŞUNU SÖYLEMİŞİMDİR...

HALKA RAĞMEN SİYASET YAPILMAZ...

MADEM Kİ MİLLET BÖYLE BİR KARAR VERMİŞTİR,

HALKA KULAK VERİP SİYASETİMİZDEKİ YANLIŞLARI GÖRÜP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ.

BİR MÜSİ̇BET BİN NASİHATTAN EVLADIR..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #melih gökçek #istanbul #ekrem imamoğlu
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