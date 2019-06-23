Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Vatan Partisi'nden ilk açıklama

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, "Toplamda 4 partinin yarıştığı seçimde sandıklar kapandı ve sayımlar başladı. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun fakat haftalardır 'demokrasi' 'adalet' çığırtkanlığı yapan TV ekranlarında sadece 3 partinin ismi var. Bir tek Vatan Partisi'nin ismi yok. Yesinler sizin demokratlığınızı! Medya organlarını uyarıyoruz. Seçime resmi olarak girme hakkı olan bir partiye ambargo koyarak Türk Milletinin haber alma özgürlüğünü gaspetmektesiniz. Derhal düzeltmenizi talep ediyoruz." dedi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, medya kuruluşlarında sadece iki adayın isminin yer almasına karşı açıklama yaptı.



Medya sansürüne tepki gösteren Dikmen, şunları söyledi:



"Toplamda 4 partinin yarıştığı seçimde sandıklar kapandı ve sayımlar başladı.



Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun fakat haftalardır 'demokrasi' 'adalet' çığırtkanlığı yapan TV ekranlarında sadece 3 partinin ismi var. Bir tek Vatan Partisi'nin ismi yok. Yesinler sizin demokratlığınızı!



Medya organlarını uyarıyoruz. Seçime resmi olarak girme hakkı olan bir partiye ambargo koyarak Türk Milletinin haber alma özgürlüğünü gaspetmektesiniz. Derhal düzeltmenizi talep ediyoruz."



ulusal.com.tr











