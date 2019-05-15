Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak" dedi. Gerekçeli kararın yazımı bittiğinde paylaşılacağını vurgulayan Güven, "Kendini bulamayan vatandaşlarımız muhtemelen adres değişikliği olan veya seçmenliği düşen seçmenlerdir, ancak biz 31 Mart seçim listesini kullanacağız, o seçimde kullananlar aynı şekilde oy kullanacaktır." şeklinde konuştu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, açıklamalarda bulundu.



Güven, şunları söyledi:



"İstanbul seçimi yeni bir seçim değil yenileme seçimi, dolayısıyla kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız.



31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak.



Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak.



Sadece sandık kurulları değişecek, onun dışında bir değişiklik olmayacak.



GEREKÇELİ KARAR



Arkadaşlarımız çalışıyor, yazım bittiğinde paylaşacağız.



Kendini bulamayan vatandaşlarımız muhtemelen adres değişikliği olan veya seçmenliği düşen seçmenlerdir, ancak biz 31 Mart seçim listesini kullanacağız, o seçimde kullananlar aynı şekilde oy kullanacaktır."



ulusal.com.tr

