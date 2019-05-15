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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası! (Nerede oy kullanacağım?)

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde sorun yaşamaması için vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi. Seçmen kayıtlarının https://secmen-ist.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi-istanbul.jsp adresinden kontrol edilebileceği bildirildi. Aksi bir durumla karşılaşan vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiğinin altı çizildi

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası! (Nerede oy kullanacağım?)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla İstanbul'da yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleri için seçmen kaydı kontrol ekranı açıldı.

Vatandaşlara, seçimler öncesi kayıtlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun yaşanmaması için önerilen YSK seçmen kayıt kontrol sistemi erişime açıldı.

Seçmen kayıtlarının https://secmen-ist.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi-istanbul.jsp adresinden kontrol edilebileceği vurgulandı.

Aksi bir durumla karşılaşan vatandaşların İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmaları tavsiye edildi.

ulusal.com.tr



Etiketler; #23 haziran #istanbul #ysk #seçim
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