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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri... İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, hastaneye kaldırıldı

31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdi

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri... İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner, hastaneye kaldırıldı

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in, dün gece evinde kalp spazmı geçirdiği ve kaldırıldığı özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra gözlem altına alındığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekli olmasından sonra 12 Mayıs'ta yeni başkan olarak atanan Hakim Ziya Bülent Öner'in, dün gece Bahçelievler'deki evinde kalp spazmı geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'ne götürülen Öner'e anjiyo yapıldığı, daha sonra gözlem altına alındığı ve tedavi altına alınan Öner'in durumunun da iyi olduğu ifade edildi. 

YERİNE VEKALET EDECEK İSİM

Bu arada anjiyo olan Öner'in yerine başkan olarak İstanbul İl Seçim Kurulu üye hakimlerinden Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten atandığı öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #seçim #ziya bülent öner
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