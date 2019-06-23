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Son dakika 23 Haziran seçimi haberleri... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan boykot kararı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal sandığa gitmedi

Son dakika 23 Haziran seçimi haberleri... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan boykot kararı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok." dedi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da olduğunu ve oyunu kullanmayacağını söyledi.

Parti meclisinin 12 Mayıs'ta toplanarak karar aldığını bildiren Aksakal, "DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulunan Aksakal, "Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #demokratik sol parti #dsp #önder aksakal
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