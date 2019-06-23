Son dakika 23 Haziran seçimi haberleri... Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.



Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak üzere geldi.



İmamoğlu ailesi oyunu 1382 no'lu sandıkta kullandı.



İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;





