banner1005
İstanbul'da seçim toplantısı
İstanbul'da seçim toplantısı
ABD'de deprem
ABD'de deprem
İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi
İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 23 Haziran seçimi haberleri... Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı

Son dakika 23 Haziran seçimi haberleri... Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak üzere geldi.

İmamoğlu ailesi oyunu 1382 no'lu sandıkta kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;


 

Etiketler; #ekrem imamoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.