AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararına dair açıklama yaptı. Yavuz, "Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunacağız. Raydan çıkan kanun, tekrar raya sokuldu. YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu. Çok güvenlikli seçim yapma şansını yakaladık" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararına dair açıklamalarda bulundu.



Yavuz, şunları belirtti:



"Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunacağız.



Raydan çıkan kanun, tekrar raya sokuldu.



YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu.



Çok güvenlikli seçim yapma şansını yakaladık."



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