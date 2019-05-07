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Son dakika 23 Haziran seçimleri haberleri... AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararı açıklaması ve suç duyurusu kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararına dair açıklama yaptı. Yavuz, "Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunacağız. Raydan çıkan kanun, tekrar raya sokuldu. YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu. Çok güvenlikli seçim yapma şansını yakaladık" dedi

Son dakika 23 Haziran seçimleri haberleri... AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararı açıklaması ve suç duyurusu kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararına dair açıklamalarda bulundu.

Yavuz, şunları belirtti:

"Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunacağız.

Raydan çıkan kanun, tekrar raya sokuldu.

YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu.

Çok güvenlikli seçim yapma şansını yakaladık."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #ysk #istanbul #ali ihsan yavuz
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