Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve sunucu Özge Ulusoy'a ait olduğu ve teknede çekildiği iddia edilen fotoğraf, görüntü yalan çıktı! İşte gerçeğinde yer alan ünlü şarkıcının adı ve soyadı

Berat Albayrak ve Özge Ulusoy'a ait olduğu iddia edilen fotoğraf, gerçek değil. Montajlanan fotoğraf, sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Fotoğrafın üzerinde logosu yer alan internet sitesi için erişim engeli kararı alınırken montajlanan fotoğrafın gerçeğinin ise şarkıcı Selena Gomez'in yatta çekilmiş bir görüntüsü olduğu öğrenildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü sunucu Özge Ulusoy ile ilgili sosyal medyada gerçek olmayan bir fotoğraf paylaşılıyor.



Son günlerde sosyal medyada Berat Albayrak ile Özge Ulusoy hakkında bir iddia ortaya atıldı.



İddiaların gerçek dışı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunuldu.



FOTOĞRAF, MONTAJ



Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf, montaj.



Fotoğrafın üzerinde logosu yer alan internet sitesi için de erişim engeli kararı alındı.



Montajlanan fotoğrafın gerçeğinin ise şarkıcı Selena Gomez'in yatta çekilmiş bir görüntüsü olduğu öğrenildi.



Gerçek olmayan, montajlanmış fotoğraf ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken hem Berat Albayrak hem de Özge Ulusoy iddialar sonrası birer açıklama yapmıştı.



ulusal.com.tr