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Son dakika: 24 Haziran 2018 Pazar erken seçim! Hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararı alınan erken seçime dair, "Türkiye, 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine gidiyor. Türkiye, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

Son dakika: 24 Haziran 2018 Pazar erken seçim! Hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararı alınan erken seçimle ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ şunları belirtti:

"Türkiye, 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine gidiyor.

Türkiye, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor.

24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor.

Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir bozdağ #24 Haziran 2018 Pazar erken seçim
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