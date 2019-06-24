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Son dakika 24 Haziran 2019 Pazartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Cumhurbaşkanına iki önemli yetki! İşte en son durum

Meclis'teki siyasi partilerin aldığı ortak karar gereği yeni askerlik sisteminin yasalaşması için son tarih 25 Haziran olacak. Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda 65 maddeli kanun teklifinin son iki maddesi görüşülecek. Kanun teklifinin kabul edilen maddelerine göre askerlik 6 aya düşecek, bedelli kalıcı olacak. Bu hafta Genel Kurul'da eğitim düzenlemelerini içeren kanun teklifi de ele alınacak

Son dakika 24 Haziran 2019 Pazartesi yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Cumhurbaşkanına iki önemli yetki! İşte en son durum

Bedelliyi kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi için gözler 25 Haziran Salı gününe çevrildi.  

Asker alma kanun teklifinin 63 maddesi geçen hafta içinde kabul edildi. Son iki maddesi ise Meclis'teki siyasi partilerin ortak kararıyla Salı gününe bırakıldı. Salı günü saat 14'te başlayacak Genel Kurul'da iki maddenin görüşülmesinin ardından teklifin tümü üzerinde oylama yapılacak.

Oylamaya milletvekillerinin yoğun katılımı saplanacak. Kanun teklifine göre askerlik süresi herkes için 6 ay olacak. 1 aylık temel askerlik eğitiminin ardından isteyen bedelini ödeyerek askerlikten ayrılabilecek. 6 ayını dolduranlar ise talep etmeleri halinde 6 ay daha maaşlı askerlik yapabilecek.

Kanun teklifi yasalaştığında şu an silah altında bulunan 106 bin asker terhis olabilecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının iki önemli yetkisi olacak. 5'inci maddeye göre Cumhurbaşkanı askerlik süresini bir katına kadar artırabilecek. 45'inci maddeye göre ise Milli Güvenlik Kurulu'nun gerekli gördüğü sahalarda görevlendirilen kişi veya kişiler Milli Savunma Bakanlığı'nın tekliyle Cumhurbaşkanı tarafından askerlikten muaf tutulabilecek.

Yen askerlik sisteminde meslek yüksek okulu mezunlarının yararlanabileceği yedek astsubaylık rütbesi de olacak.  Öğretmenler bir ay temel eğitim aldıktan sonra askerlik süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, doktorlar ise Sağlık Bakanlığı'nın emrine verilecek.

Askerlik görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da eğitim düzenlemelerini içeren 19 maddeli kanun teklifi  görüşülecek. Teklifle, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkartılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin başka yere atanmaları için doldurmaları gereken süre ise 4 yıldan 3 yıla düşecek. Aynı yerde kadrolu olarak çalışma süresi de 2 yıldan 1 yıla indirilecek.

Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için de zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülecek. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #terhis #cumhurbaşkanı #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
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