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Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba haberleri... Sunucu Özge Ulusoy'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iddialarına yanıt

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medyadan iki paylaşıma yanıt verdi. Ulusoy, takipçisinin "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir şey var, hatırladınız mı?" ifadelerine "Çıkar hem de hiç olmadan siz de yaşayın da görün inşallah ne diyeyim temennim bu sizin için. Şimdi usulca hesabını terk edin malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz" yanıtını, "Berat'tan sonra bi güzellemiş gibisin" mesajına da "Bu saçmalığa inanmak düşük zeka seviyesi zannımca eğitim şart, benden söylemesi" cevabını verdi

Son dakika 24 Temmuz 2019 Çarşamba haberleri... Sunucu Özge Ulusoy'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iddialarına yanıt

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki iddialara, Ulusoy'dan açıklama geld.

Özge Ulusoy'a bir takipçisi, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir şey var, hatırladınız mı?" diye yazdı.

Ulusoy, bu paylaşıma sert tepki göstererek "Çıkar hem de hiç olmadan siz de yaşayın da görün inşallah ne diyeyim temennim bu sizin için. Şimdi usulca hesabını terk edin malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz" yanıtını verdi.

Aynı takipçi, bu sefer "Berat'tan sonra bi güzellemiş gibisin" diye yazıncan, ünlü sunucu Özge Ulusoy'un verdiği yanıt çok sert oldu.

Özge Ulusoy, o ifadelere "Bu saçmalığa inanmak düşük zeka seviyesi zannımca eğitim şart, benden söylemesi" cevabını yazdı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #özge ulusoy #berat albayrak
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