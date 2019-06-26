Son dakika 26 Haziran 2019 Çarşamba yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü, bedelli kalıcı oldu, yedek astsubaylık geldi

Bedelli uygulamasını kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. Zorunlu askerliğin 6 aya düşmesiyle birlikte şu an silah altında 6 ayını dolduranların terhis işlemleri başladı. Yeni sistemle birlikte meslek yüksek okulu mezunları için yedek astsubaylık uygulaması da getirildi

Asker alma kanun teklifi Meclis'ten geçti. Teklif, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.



Yeni sistemle birlikte zorunlu askerlik 12'den 6 aya düştü. Bu kapsamda da şu an silah altında bulunan 6 ayını doldurmuş askerlerin terhis işlemleri başladı.



Kanun teklifiyle bedelli askerlik de kalıcı hale geldi. 1 ay temel askerlik eğitiminin ardından bedelini ödeyen askerlikten ayrılabilecek. Bedelli yapmayıp askerliğini kıtada görev alarak 6 aya tamamlayanlar ise talep etmeleri halinde 6 ay daha maaşlı askerlik yapabilecek. İkinci 6 ay için 2 bin 20 lira ödenecek.



Bedellinin ücretsi ise bir yedek astsubayın 6 aylık maaşından az olmayacak. Şu an için bu rakam 31 bin liraya denk geliyor. Bu arada 450 bin bakaya ve kaçak durumda bulunanlar 1 Kasım 2019'a kadar başvuru yapması halinde bedelliden bir kereye mahsus olmak üzere faydalanacak.



Yeni askerlik sisteminde yedek astsubaylık uygulaması da olacak. Yedek astsubaylıktan meslek yüksek okulu mezunları yararlanacak.



Cumhurbaşkanına da iki önemli yetki verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı askerlik süresini bir katına kadar, askerlik çağını ise 5 yıla kadar artırabilecek. Aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği sahalarda görevlendirilen kişi veya kişiler Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca askerlikten muaf tutulabilecek.



Değişen sistemde öğretmenler bir ay temel eğitim aldıktan sonra askerlik süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, doktorlar ise Sağlık Bakanlığı'nın emrine verilecek.



ulusal.com.tr