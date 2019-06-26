Son dakika 26 Haziran 2019 Çarşamba yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Yıldırım Gençer'den açıklama

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer’den yeni askerlik sistemine üzerine açıklama yaptı. "Ordumuz Pençe Harekatıyla Amerikancı piyonların üzerine yürürken, donanmamız Doğu Akdeniz'deki tehditlere önlem alırken Mehmetçiği bölenleri milletimiz ve tarihimiz affetmez." diyen Gençer, Mehmetçiğin ekonomik koşullara göre bölmenin yanlış olduğunu vurguladı

"ORDU DEMEK HER ŞEY DEMEKTİR!"



Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren



Gençer yeni sistemle ilgili “Ulus devletlerin en önemli özelliklerinden birisi zorunlu askerliktir. Demokratik devrimler silahı padişahların ücretli askerlerinden almış, halka dağıtmıştır. Bozulmak istenen işte bu gelenektir.” ifadelerini kullanarak “Yeni asklerlik sistemine karşı bütün milletimizi oratk tavır almaya çağırıyoruz” dedi.



İşte Yıldırım Gençer’in yaptığı açıklama:



"1) Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda bütün partilerin desteğiyle yasalaştı. Her konuda birbirine giren partilerin bu konuda uzlaşması kimseyi yanıltmasın. Mehmetçiği ekonomik koşullara göre bölmek çok büyük yanlıştır.



2) Tarihin bu döneminde ve coğrafyamızda ordu demek her şey demektir. Ordusu olmayan ya da çökertilen milletlerin durumu ortadadır. Emperyalistlerin gözü ülkemizdedir. Önümüzdeki dönem Türk Silahlı Kuvvetlerine olan ihtiyacımız yakıcı ve zorunludur.



3) Mesele tecilli, kaçak veya bakaya durumunda kalan yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek değildir. Mesele devletin yükümlü olduğu mali giderlerin düşmesi de değildir. Bunlar bugün bir aldatma aracıdır. Ordu ve millet içinde ayrım yaratan hiçbir uygulamaya müsaade edilemez.



4) Ulus devletlerin en önemli özelliklerinden birisi zorunlu askerliktir. Demokratik devrimler silahı padişahların ücretli askerlerinden almış, halka dağıtmıştır. Bozulmak istenen işte bu gelenektir.



5) Ordumuz Pençe Harekatıyla Amerikancı piyonların üzerine yürürken, donanmamız Doğu Akdeniz'deki tehditlere önlem alırken Mehmetçiği bölenleri milletimiz ve tarihimiz affetmez.



6) Yeni askerlik yasasına karşı bütün milletimizi ortak tavır almaya çağırıyoruz. Gün ordumuzun birliğini, dirliğini, geleneklerini ve geleceğini koruma günüdür."



ulusal.com.tr Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi bugün TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer Twitter’dan yeni askerlik sistemine karşı Türk milletini tavır göstermeye davet etti.Gençer yeni sistemle ilgili “Ulus devletlerin en önemli özelliklerinden birisi zorunlu askerliktir. Demokratik devrimler silahı padişahların ücretli askerlerinden almış, halka dağıtmıştır. Bozulmak istenen işte bu gelenektir.” ifadelerini kullanarak “Yeni asklerlik sistemine karşı bütün milletimizi oratk tavır almaya çağırıyoruz” dedi."1) Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda bütün partilerin desteğiyle yasalaştı. Her konuda birbirine giren partilerin bu konuda uzlaşması kimseyi yanıltmasın. Mehmetçiği ekonomik koşullara göre bölmek çok büyük yanlıştır.2) Tarihin bu döneminde ve coğrafyamızda ordu demek her şey demektir. Ordusu olmayan ya da çökertilen milletlerin durumu ortadadır. Emperyalistlerin gözü ülkemizdedir. Önümüzdeki dönem Türk Silahlı Kuvvetlerine olan ihtiyacımız yakıcı ve zorunludur.3) Mesele tecilli, kaçak veya bakaya durumunda kalan yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek değildir. Mesele devletin yükümlü olduğu mali giderlerin düşmesi de değildir. Bunlar bugün bir aldatma aracıdır. Ordu ve millet içinde ayrım yaratan hiçbir uygulamaya müsaade edilemez.4) Ulus devletlerin en önemli özelliklerinden birisi zorunlu askerliktir. Demokratik devrimler silahı padişahların ücretli askerlerinden almış, halka dağıtmıştır. Bozulmak istenen işte bu gelenektir.5) Ordumuz Pençe Harekatıyla Amerikancı piyonların üzerine yürürken, donanmamız Doğu Akdeniz'deki tehditlere önlem alırken Mehmetçiği bölenleri milletimiz ve tarihimiz affetmez.6) Yeni askerlik yasasına karşı bütün milletimizi ortak tavır almaya çağırıyoruz. Gün ordumuzun birliğini, dirliğini, geleneklerini ve geleceğini koruma günüdür."