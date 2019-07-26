Son dakika 26 Temmuz 2019 Cuma haberleri... MHP'li Feti Yıldız'dan Ali Babacan, genel af, ceza indirimi ve yeni parti açıklaması

MHP'li Feti Yıldız, bir takipçisinin yeni parti kuracağı iddia edilen eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve af konusundaki paylaşımına yanıt verdi. Yıldız, "Babacan'ın görevi nedir? Dört yıl sonra seçim olacak. Bir an için parti kurduğunu farz edin. Ne sonuç alacak? Gerçekçi olun" ifadelerini kullandı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan hakkında sosyal medyada bir paylaşıma yanıt yazdı.



"'ALİ BABACAN'IN AF KONUSUNDA BİR ÇALIŞMASI OLACAKMIŞ' DENİYOR"



Bir takipçisi, Yıldız'a "Sayın veki̇li̇m Ali̇ Babacan'in af konusunda bi̇r çalışması olacakmış, parti ekseni̇ne adalet ve hukuk oturtulacak ve bu i̇ki̇si̇ üzeri̇nden yeni̇ partinin mani̇festosu yayınlanacak deni̇yor. Si̇z ne düşünüyorsunuz bu konuda?" diye yazdı.



"BİR AN İÇİN PARTİ KURDUĞUNU FARZ EDİN"



Yıldız, takipçisine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:



"Babacan'ın görevi nedir?



Dört yıl sonra seçim olacak.



Bir an için parti kurduğunu farz edin. Ne sonuç alacak?



Gerçekçi olun."



ulusal.com.tr



