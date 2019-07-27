Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi haberleri... Berat Albayrak ve Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası harekete geçildi! "Müvekkilimin kişilik haklarına saldırı sebebiyle..."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası bulunulan suç duyurusunda "Basın ve yayın yolu ile müvekkilimin kişilik haklarına saldırı sebebiyle www.cumhuriyet.com adresinde 'Ekşi Sözlük'teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı' başlığıyla yayınlanan yazıya ilişkin olarak, 250,000 TL -İkiyüz Elli Bin TL- manevi tazminatın müvekkil Berat Albayrak adına; yayın tarihinden itibaren (21.06.2019) işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ayrıca hükmün özetinin masrafının davalılardan alınarak en yüksek tirajlı iki gazetede ilanen yayınlanmasına karar verilmesi talebimizdir" denildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:



"Basın ve yayın yolu ile müvekkilimin kişilik haklarına saldırı sebebiyle www.cumhuriyet.com adresinde 'Ekşi Sözlük'teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı' başlığıyla yayınlanan yazıya ilişkin olarak, 250,000 TL -İkiyüz Elli Bin TL- manevi tazminatın müvekkil Berat Albayrak adına; yayın tarihinden itibaren (21.06.2019) işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ayrıca hükmün özetinin masrafının davalılardan alınarak en yüksek tirajlı iki gazetede ilanen yayınlanmasına karar verilmesi talebimizdir."



ulusal.com.tr



