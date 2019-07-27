Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberleri... Usta gazeteci: AK Parti koridorlarında çalkalanıyor

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, 'PİAR araştırmasında Soylu başarılı bakan' başlıklı yazısında şunları aktardı:
"AK Parti Genel merkezi bu anketi konuşuyor. Ali Babacan’ın ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması AK Parti’de rahatsızlık yarattı AK Parti’nin kendisini toparlaması için baştan sona yenilemeye çalıştığı meclis kulislerinde konuşuluyor.
AK Parti yetkilileri parti içerisinde büyük bir değişime gidilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düğmeye bastığını söylediler.
Önümüzdeki günlerde kabine değişikliği olacağını söyleyen parti yetkilisi PİAR şirketinin yaptığı ankete de şaşırmadı.
PİAR şirketinin yaptığı ankette bazı bakanlar başarılı olurken bazıları ise sınıfta kaldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki fark AK Parti Koridorlarında konuşuluyor.
PİAR araştırma şirketi geçenlerde bir anket yayımlamış ankette bakanların tanınırlığı ve başarısı sorulmuş.
Ankette en Çok tanınan Bakan Berat Albayrak olurken en başarılı bakan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçilmiş.
Süleyman Soylu’nun ardından 2. sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 3.sırada da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gösterilmiş.
Kabinedeki diğer bakanlar ise ankette başarı sağlayamamış.
AK Parti Genel merkezinde ve milletvekillerinin cebinde dolaşan bu anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu mu bilmem ama AK Parti koridorlarında çalkalanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban bayramından önce kabinede bir değişiklik yapacağı artık Ak Parti tabanında bekleniyor.
AK Parti seçmeni Erdoğan’ın sadece kabine de değil Parti Genel Merkezin de de komple bir değişiklik yapmasını istiyor.
31 Mart yerel seçimlerinde büyük illerin belediyelerini kaybeden AK Parti kabine ve parti teşkilatında büyük bir değişiklik yapacaktı ancak değişiklik olmadığı için AK Parti tabanı Parti’ye küstü ve tepki oyu verdi.
Tabanın tepkisini dinleyen Erdoğan Genel başkan Yardımcılarını ve teşkilat başkan yardımcılarını da değiştirecek.
AK Parti tabanı MKYK Üyelerinin de değişmesini istiyor."
ulusal.com.tr
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