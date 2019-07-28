Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevden alınacak mı? Erdoğan'dan flaş karar

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 bakanı değiştireceği bu bakanlar arasında bazı bakanların artık kabineden kendi isteği ile ayrılmak istediği de kulislere de yansıdı. Erdoğan’ın Berat Albayrak’a bakanlık vermeyeceği yine kulislerde konuşuluyor." ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları belirtti:



"Meclis’in tatile girmesi ile gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip



Gerek MYK da gerekse Bakanlar Kurulunda ve AK Parti teşkilatında büyük revizyon gündemde.



AK Parti’nin olağan üstü kongreye gideceği kulislerde konuşuluyor.



MYK ‘da yapılacak değişiklikten sonra seçim kaybeden İl ve ilçe başkanlarının görevden alınması da gündemde.



Yine yeni sisteme adapte olamayan çok sayıda bürokrat da görevden alınacak.



AK Partinin kazandığı belediyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete gidecek.



Meclis kulislerinde bakanlıklara 16 yeni bakan yardımcısı atanacak Bazı Bakan Yardımcılarının da değişeceği gündemde.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine revizyonu için çalışmalara başladı.



Erdoğan daha önce bazı bakanları uyarmıştı ancak bazı bakanlar Erdoğan’ın uyarısını dikkate almadı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden sonra Milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmüştü. Onların talepleri doğrultusunda bir karar vereceği biliniyor.



Vekiller Cumhurbaşkanına telefonlara çıkmayan Bakan ve Bakan Yardımcılarını ve Bürokratları şikayet etmişlerdi.



Meclis kulislerinde bayrama kadar kabinede revizyon bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 bakanı değiştireceği bu bakanlar arasında bazı bakanların artık kabineden kendi isteği ile ayrılmak istediği de kulislere de yansıdı.



Erdoğan’ın



Ak Parti tabanının sesini dinleyen Erdoğan Ak Parti Genel merkezinde bazı Genel başkan Yardımcılarını ve Teşkilat başkan yardımcılarını görevden alacak.



Ak Parti kulislerinde Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve eski bakan Bülent Tüfenkci’nin Genel merkez teşkilatında görev alacağı kulislerde konuşuluyor.



Yine kulislerde konuşulanlar arasında Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te AK Parti grup başkan vekillerini de değiştireceği gündemde.



Erdoğan tabanın istediği değişimi çok yakında gerçekleştirecek.



1 Ekim’den itibaren TBMM’de nöbetçi bakanlık uygulamasına geçilecek kabinede her gün bir bakan Meclis’te nöbetçi kalarak milletvekillerinin sorunlarını dinleyecek.



Ankara’da artık herkes nefesini tutmuş bu değişimi bekliyor."



ulusal.com.tr "Meclis’in tatile girmesi ile gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ’a çevrildi.Gerek MYK da gerekse Bakanlar Kurulunda ve AK Parti teşkilatında büyük revizyon gündemde.AK Parti’nin olağan üstü kongreye gideceği kulislerde konuşuluyor.MYK ‘da yapılacak değişiklikten sonra seçim kaybeden İl ve ilçe başkanlarının görevden alınması da gündemde.Yine yeni sisteme adapte olamayan çok sayıda bürokrat da görevden alınacak.AK Partinin kazandığı belediyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete gidecek.Meclis kulislerinde bakanlıklara 16 yeni bakan yardımcısı atanacak Bazı Bakan Yardımcılarının da değişeceği gündemde.Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine revizyonu için çalışmalara başladı.Erdoğan daha önce bazı bakanları uyarmıştı ancak bazı bakanlar Erdoğan’ın uyarısını dikkate almadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden sonra Milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmüştü. Onların talepleri doğrultusunda bir karar vereceği biliniyor.Vekiller Cumhurbaşkanına telefonlara çıkmayan Bakan ve Bakan Yardımcılarını ve Bürokratları şikayet etmişlerdi.Meclis kulislerinde bayrama kadar kabinede revizyon bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 bakanı değiştireceği bu bakanlar arasında bazı bakanların artık kabineden kendi isteği ile ayrılmak istediği de kulislere de yansıdı.Erdoğan’ın Berat Albayrak ’a bakanlık vermeyeceği yine kulislerde konuşuluyor.Ak Parti tabanının sesini dinleyen Erdoğan Ak Parti Genel merkezinde bazı Genel başkan Yardımcılarını ve Teşkilat başkan yardımcılarını görevden alacak.Ak Parti kulislerinde Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve eski bakan Bülent Tüfenkci’nin Genel merkez teşkilatında görev alacağı kulislerde konuşuluyor.Yine kulislerde konuşulanlar arasında Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te AK Parti grup başkan vekillerini de değiştireceği gündemde.Erdoğan tabanın istediği değişimi çok yakında gerçekleştirecek.1 Ekim’den itibaren TBMM’de nöbetçi bakanlık uygulamasına geçilecek kabinede her gün bir bakan Meclis’te nöbetçi kalarak milletvekillerinin sorunlarını dinleyecek.Ankara’da artık herkes nefesini tutmuş bu değişimi bekliyor."