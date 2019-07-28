81 ilde eş zamanlı uygulama
81 ilde eş zamanlı uygulama
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar haberleri... Ünlü sunucu Özge Ulusoy'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iddiaları sonrası Instagram paylaşımında dikkat çeken 'yorum' detayı! Kapattı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir detay yer aldı. Ulusoy, takipçilerinin gönderisine yorum yapmasını kapattı. Ulusoy'un neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor

Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar haberleri... Ünlü sunucu Özge Ulusoy'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iddiaları sonrası Instagram paylaşımında dikkat çeken 'yorum' detayı! Kapattı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Ulusoy'un paylaşımında dikkat çeken bir detay yer aldı.

Ünlü sunucu, paylaşımına diğer takipçilerin yorum yapmasını kapattı.

Ulusoy'un paylaşımın neden yoruma kapattığı bilinmiyor.

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, paylaşımında "Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #özge ulusoy
İlişkili Haberler
Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu fotoğrafla yanıt verdi! Özge Ulusoy iddiaları yer almıştı
Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu fotoğrafla yanıt verdi! Özge Ulusoy iddiaları yer almıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından ailesiyle olan fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Ekşi Sözlük'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar yer almıştı. Albayrak'ın talebi üzerine Ekşi Sözlük'te yer alan sayfa erişime engellenmişti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.