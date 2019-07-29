Son dakika 29 Temmuz 2019 Pazartesi haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevden alınır mı? Hadi Özışık'tan AK Parti için flaş açıklama! "Teşkilatlarda büyük değişim olacak" "Albayrak'ın değiştirileceği düşüncesind

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınacağına yönelik iddialarla ilgili Gazeteci Hadi Özışık, Ulusal Kanal canlı yayınında "Berat Albayrak'ın toplumda, çıkalım sokağa, 10 kişiden 9'u Berat Albayrak'ın görevden alınmasını isteyecektir. Tek kötü tarafı, damat olması. Yani insanlar bunu kabul etmiyor." ifadelerini kullandı. Hadi Özışık, "Ben Berat Albayrak'ın değiştirileceği düşüncesindeyim" dedi

Gazeteci Hadi Özışık, Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında AK Parti'de ve Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olacağına dair iddiaları değerlendirdi.



Programda, Fıstıkoğlu "Sayın Erdoğan'ın G20 zirvesinde daha çok yalnız kalarak kabine değişikliğiyle ilgili düşünmek istediği ve düşündüğü, döndükten sonra buna karar vereceğine dair bir kulis bilgisi edindik. Sizce doğru olma olasılığı var mı?" diye sordu.



Hadi Özışık, şunları söyledi:



"Yurt dışı gezilerinde Tayyip Erdoğan'ın performansına şaşırıyorum. Gerçekten çok görüşme trafiği var. Bir tek dinlendiği, yalnız kaldığı bir yer var. Uçakta bir uyuma sendromu, yalnız kalma, iki dönerken... Bazı kurmaylarıyla düşüncelerini kağıda döker, netleştirir, Türkiye'ye geldiğinde de onu uygular.



BERAT ALBAYRAK GÖREVDEN ALINIR MI?



Bir efsane dolaşıyor ama ben size şunu söyleyeyim. Berat Albayrak, kötü bir adam, kötü bir insan değil. Berat Albayrak, bir yönetici olarak iyi bir yönetici olabilir ama Berat Albayrak, başka bir kimliği, şapkası var. Damat olmasıdır, tepki toplayan. Diyor ki halk, 'Siz ne kadar tutarsanız tutun ne kadar savunursanız savunun' veya 'Berat Albayrak ağzıyla kuş tutsun'... İnsanlar diyor ki 'kardeşim damat'. Hem hazine hem maliye... İkisinin de kendisine teslim ediyorsunuz.



Berat Albayrak'ın toplumda, çıkalım sokağa, 10 kişiden 9'u Berat Albayrak'ın görevden alınmasını isteyecektir. Kötü bir şey değil, damat. Tek kötü tarafı, damat olması. Yani insanlar bunu kabul etmiyor.



Anket sonuçlarında birçok kişi bunu vermedi. Yarın görevden alınsın dediler, 5 puan artar ama bu tekrar söylüyorum. Tek kimliği, damat.



"BAYRAM ŞENOCAK NİYE HALA İSTİFA ETMEDİ?"



Teşkilatlarda büyük bir değişim olacak. Bayram Şenocak niye hala istifa etmedi? Bir seçim kaybetmişsin, iki seçim kaybetmişsin.



"BERAT ALBAYRAK'IN DEĞİŞTİRİLECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM"



Ben Berat Albayrak'ın değiştirileceği düşüncesindeyim. Toplum beklentisi bu yönde ama Tayyip Erdoğan'ın da birtakım şeylerini gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını parti 2023'ten bahsediyoruz. Yani AK Parti için çok tehlikeli bir sürece girdiğimizi görüyoruz."



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