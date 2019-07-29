Son dakika 29 Temmuz 2019 Pazartesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberleri... Usta gazeteci: AK Parti koridorlarında çalkalanıyor

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Önümüzdeki günlerde kabine değişikliği olacağını söyleyen parti yetkilisi PİAR şirketinin yaptığı ankete de şaşırmadı. PİAR şirketinin yaptığı ankette bazı bakanlar başarılı olurken bazıları ise sınıfta kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki fark AK Parti Koridorlarında konuşuluyor. AK Parti Genel merkezinde ve milletvekillerinin cebinde dolaşan bu anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu mu bilmem ama AK Parti koridorlarında çalkalanıyor." ifadelerini kullandı