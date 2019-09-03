Merakla beklenen emniyet müdürleri kararnamesinin ne zaman çıkacağına yönelik tarih iddiaları gündeme taşınmaya devam ediyor. Anayurt gazetesi Murat Polat'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yeni kararnamenin ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade ediliyor. Murat Polat, "Doğu ve güneydoğu bölgesinde yaklaşık 10 veya 15 civarında il emniyet müdürünün değişeceği kulislerde konuşuluyor" dedi

Merakla beklenen emniyet müdürleri kararnamesinin ne zaman çıkacağına yönelik tarih iddiaları gündeme taşınıyor. Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat'a göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararname için düğmeye bastı.



Ağustos ayı içerisinde emniyet müdürleri kararnamesinin çıkacağının kulislere yansıdığını aktaran Polat, "2018 yılı içerisin de kararnamenin çıkması beklenirken bu güne kadar bir türlü çıkmamıştı. Çıkmaması ise seçim süreçleri olarak görülüyor." dedi.



Erdoğan'ın yeni atadığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzası ile yeni kararnameyi onaylayacağı kulislere düştüğü aktarıldı.



Murat Polat, şunları aktardı:



"Listede birçok ilin emniyet müdürünün yer değiştireceği kulislere yansıdı yine kulisler de Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin gibi bazı illerde görev değişikliği bekleniyor. Doğu ve güneydoğu bölgesinde yaklaşık 10 veya 15 civarında il emniyet müdürünün değişeceği kulislerde konuşuluyor. Bazı polis okullarında görevli olan okul müdürleri ve 1. sınıf emniyet müdürlerinin de il emniyet müdürü olarak atanacağı kulis bilgileri arasında.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Yeni kararnamenin Ağustos ayı içerisinde açıklanacağı ifade ediliyor.



Meclis kulislerinde konuşulanlar arasında yeni listeye son şeklinin verildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu listeyi onaylayarak Ağustos ayı içerisinde kararnameye dökeceği kesin bilgiler arasında.



Yine Ağustos ayı içerisinde Emniyet müdürleri kararnamesinden sonra kabinede büyük bir değişiklik beklendiği ve Erdoğan’ın bu kabineyi bayramdan sonra açıklayacağı kulislere yansıdı."