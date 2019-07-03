Son dakika 3 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... EYT'ye destek çığ gibi büyüyor

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Twitter'da yaptığı büyük etiket çalışmasına milletvekilleri ve belediye başkanları da destek verdi. Çok sayıda mesaj atılırken EYT'liler tarafından sorunlarına çözüm talep edildi

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Twitter'daki büyük çalışmasına vatandaşların yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları da destek verdi.



Büyük EYT çalışması çerçevesinde vekil ve belediye başkanlarının attığı mesajlar şu şekilde:



"CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: #EytTwitterıYıktı Haklı olan insanın sesi gür çıkar. EYT mağdurları haklı, onların haklarını gasp edenler için söylenecek çok cümle var ama ben iki sözcük yazayım: Hak gaspçıları!



İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: #EytTwitterıYıktı sizdeki saplantıyı yıkamadı



CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Her zaman yanlarında olacağız. #EmeklilikteYașaTakılanlar mücadelelerinde yalnız kalmayacak.



Muğla Milletvekili, İyi Parti kurucular kurulu ve GİK üyesi Metin Ergun: #EytTwitterıYıktı Bir İktidarın İnadını Yıkamadı.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar: Bu konuda CHP olarak tüm Milletvekilleri Meclisi AKP'ye dar ediyoruz ama hak eşitlik anlayışı olmayan zihniyet Haklı istekleri görmezden gelmeye devam ediyor. #EytTwitterıYıktı



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel: Kendi yandaşlarına gelince çift maaş için kararname çıkaran, istişare kurulları kuranlar, #EmeklilikteYaşaTakılanlar'ın haklarını vermekten imtina ediyorlar. #EYT'lilerin haklarına kavuşabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. #EytTwitterıYıktı



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: #EYT hak mücadelesinin lokomotif gücü oldu.

#EytTwitterıYıktı.Taşeronda kalanlar,4aralık mağdurları,atanamayanlar, mülakata takılanlar,işsizler,üniversiteli işçiler,KİT,BİT, Bakanlıkta hakları görmezden gelinenler,SGK öncesi doğum borçlanması isteyenler EYT dayanışması örnektir.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: #EmeklilikteYaşaTakılanlar Yıllarca çalışıp hak ettikleri emeklerinin karşılığını istiyor. Söz verip unutanlar, #EYT'lilere sırtını dönenler bugün 'türediler' demeye başladı.



Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Haklı mücadelelerinde emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın yanındayız. Onların mağduriyeti önemli bir toplumsal yara. Kazanılmış haklarını isteyen 1 milyon yurttaşımız mücadelelerinde yalnız değildir.



CHP Parti Meclisi Üyesi-İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: #EmeklilikteYaşaTakılanlar kazanılmış haklarını istiyor, #EytResmiGazeteDiyor"



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