Son dakika 30 Temmuz 2019 Salı haberleri... 'Ünlü isim Özge Ulusoy ve Bakan Berat Albayrak ilişkisi' yalanı ve ünlü sunucundan Instagram üzerinden iddialarla ilgili ilk açıklamalar

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın teknede çekildiği iddia edilen montaj ve yalan fotoğrafla ilgili Ulusoy'dan açıklama geldi. Ulusoy, modacı Mehmet Köymen'in ifadelerine "Photoshopla yapıldığı bariz olan komiklik derecesinde sahte olan o kareye bakıp olayı asılsız uydurmacalarla daha da köpürten bu storyi atan kişi de defalarca ricasıyla defilelerinde kendisine destek olduğum modacı... Neymiş bir defilesine çıkamamışım yani bu sebeple ispat delil olmayan gerçek asla olmayan bir iftiraya çanak tutmuş mesela!!! @mehmetkoymenofficial sana sesleniyorum, mahkemede" şeklinde yanıt verdi. Ulusoy, paylaştığı yeni mesajında "Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla neden sencileri acabacılarla birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum... Yolları açık olsun... Çünkü her nedense ya sahte hesaplar ya da beni takipteler ve çoğunluğu da kadın. Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ortaya atılan sahte ve montaj fotoğrafla ilgili Ulusoy'dan açıklama geldi.



Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunan Özge Ulusoy, modacı Mehmet Köymen'in Instagram hikaye paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.



Mehmet Köymen, "Basın yasağı olmasa senin teknede çekilmiş fotoğraflarını paylaşacağım. Evli erkeğe pazarlanan karılara Türkiye'de ne denirse sen osun. 3 sene önce bana sortie defilemde attığın kazığı Allah fitil fitil şimdi senden çıkarıyor ohhh" ifadelerini kullandı.



Köymen'in bu ifadelerinin görselini paylaşan sunucu Özge Ulusoy, modacı isme yanıt verdi.



Ulusoy, "Photoshopla yapıldığı bariz olan komiklik derecesinde sahte olan o kareye bakıp olayı asılsız uydurmacalarla daha da köpürten bu storyi atan kişi de defalarca ricasıyla defilelerinde kendisine destek olduğum modacı... Neymiş bir defilesine çıkamamışım yani bu sebeple ispat delil olmayan gerçek asla olmayan bir iftiraya çanak tutmuş mesela!!! @mehmetkoymenofficial sana sesleniyorum, mahkemede" diye yazdı.



"ACİL BİR ŞEKİLDE HESABIMI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"



Ulusoy, paylaştığı yeni mesajında "Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla neden sencileri acabacılarla birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum... Yolları açık olsun... Çünkü her nedense ya sahte hesaplar ya da beni takipteler ve çoğunluğu da kadın. Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







