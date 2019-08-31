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SON DAKİKA 31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP'li Semih Yalçın'dan sert sözler! "Ey edep erkan bilmez yaratık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Siyasette liderlerin kalibresi, seviyesi ve müessiriyeti konusunda söz sahibi millettir, milletin vicdanıdır; ey edep erkân bilmez yaratık! Politikacıların lütuf ve keremiyle beslenip keramet izhar(!) eden sencileyin çanak yalayıcılara söylenecek tek söz şudur: Haddini bil edepsiz!Çapsız çapsız konuşma! Senin gibilerin kaddükameti kaç milim eder, millet iyibilir." ifadelerini kullandı

SON DAKİKA 31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP'li Semih Yalçın'dan sert sözler! "Ey edep erkan bilmez yaratık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Yalçın, şunları belirtti:

"1-Bir cüce kamuoyu araştırmacısı; boyuna posuna bakmadan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye dil uzatmış.

Yarım porsiyonluk aklını kiraya vermiş bu gazetecilik müsveddesi, öteden beri içinde büyüyüp duran MHP aleyhtarlığını tatmin ve teskin için çırpınıp duruyor.

2-Siyasette liderlerin kalibresi, seviyesi ve müessiriyeti konusunda söz sahibi millettir, milletin vicdanıdır; ey edep erkân bilmez yaratık!

3(son)-Politikacıların lütuf ve keremiyle beslenip keramet izhar(!) eden sencileyin çanak yalayıcılara söylenecek tek söz şudur: Haddini bil edepsiz!Çapsız çapsız konuşma! Senin gibilerin kaddükameti kaç milim eder, millet iyibilir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #devlet bahçeli #semih yalçın #mhp
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