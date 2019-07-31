Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba haberleri... "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na karşı kılıcı çekti, harekete geçiyor"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na karşı kılıcı çektiğini, Kurban bayramından sonra harekete geçeceğini ve bu kapsamda Konya ve Kayseri’yi ziyaret edeceğini yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partiler kuracağı iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na karşı kılıcı çektiğini belirtti.



Selvi, Erdoğan'ın Kurban bayramından sonra yeni partilere karşı harekete geçeceğini aktardı.



Erdoğan'ın gezileri olacağını ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı'nın Konya ve Kayseri’yi ziyaret edeceğinin bilgisini paylaştı.



Erdoğan, il başkanları toplantısında "Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" demişti.



ulusal.com.tr