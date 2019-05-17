Devlet memurlarının beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili kulislere bazı bilgiler yansıdı. Anayurt gazetesinden Murat Polat, "3600 ek gösterge 2020 yılında yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. Polat, yazısında, "Devlet memurlarının beklediği 3600 ek göstergenin 2020 yılında yürürlüğe gireceği kulislere yansıdı" ifadelerini kullandı

"3600 ek gösterge 2020 yılında yürürlüğe girecek"



Bu iddia, Anayurt gazetesinden Murat Polat'a ait.



Polat, yazısında "Devlet memurlarının beklediği 3600 ek göstergenin 2020 yılında yürürlüğe gireceği kulislere yansıdı." ifadelerini kullandı.



İşte Polat'ın o yazısı:



"Genel seçimlerden beri beklenen 3600 ek gösterge üzerinden kaç ay geçmesine rağmen bir türlü çıkmadı.



Ek göstergenin çıkmayışı AK Parti’ye seçimlerde çok oy kaybettirmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını açıklamıştı.



Öğretmen, polis,



3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını ifade etmişti. Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları devam ediyor.



İstanbul seçimlerinin tekrarlanacak olması nedeniyle Meclis 23 Haziran tarihine kadar fiilen çalışamayacak.



Tüm partilerin milletvekilleri İstanbul 'da gerçekleştirilecek tekrar seçimi için seferber olacak ve ev ev gezerek oy toplayacak.



Meclis’in fiilen çalışamayacak olması, 3600 ek gösterge için çalışmaları da geciktirecek. Fakat bu gecikme, kapsamda olan personelleri için sonucu değiştirmeyecek.



Zira 3600 ek göstergenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olarak belirlenmesi kulislerde konuşuluyor.



Kamuda yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçelerini hala bekletiyor. Bunların yarısı, ek göstergenin gelmesinin ardından topluca emekli olacak. Bu vatandaşların topluca emekli olması, bir seferde devletin büyük miktarda emekli ikramiyesi vermesine neden olacak.



15 milyar lira dolayında emekli ikramiyesi ödenmesi beklenirken bu yükün 2020 bütçesine ötelenmesi gerektiği belirtiliyor."



ulusal.com.tr Bu iddia, Anayurt gazetesinden Murat Polat'a ait.Polat, yazısındaifadelerini kullandı."Genel seçimlerden beri beklenen 3600 ek gösterge üzerinden kaç ay geçmesine rağmen bir türlü çıkmadı.Ek göstergenin çıkmayışı AK Parti’ye seçimlerde çok oy kaybettirmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını açıklamıştı.Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını ifade etmişti. Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları devam ediyor.İstanbul seçimlerinin tekrarlanacak olması nedeniyle Meclis 23 Haziran tarihine kadar fiilen çalışamayacak.Tüm partilerin milletvekilleri İstanbul 'da gerçekleştirilecek tekrar seçimi için seferber olacak ve ev ev gezerek oy toplayacak.Meclis’in fiilen çalışamayacak olması, 3600 ek gösterge için çalışmaları da geciktirecek. Fakat bu gecikme, kapsamda olan personelleri için sonucu değiştirmeyecek.Zira 3600 ek göstergenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olarak belirlenmesi kulislerde konuşuluyor.Kamuda yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçelerini hala bekletiyor. Bunların yarısı, ek göstergenin gelmesinin ardından topluca emekli olacak. Bu vatandaşların topluca emekli olması, bir seferde devletin büyük miktarda emekli ikramiyesi vermesine neden olacak.15 milyar lira dolayında emekli ikramiyesi ödenmesi beklenirken bu yükün 2020 bütçesine ötelenmesi gerektiği belirtiliyor."