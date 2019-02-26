3600 ek gösterge düzenlemesi, Meclis'e sunulmayı bekliyor. 1.6 milyon memurun gözü kulağı, Meclis'ten gelecek kararda. Bir yandan da maaşların hesaplıyorlar. Çünkü, eğer düzenleme Meclis'ten geçerse uzmanlara göre memurların maaşlarında yüzde 20'lik bir artış olacak. 600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yasalaşırsa, öğretmen, hemşire, imam ve polislerin maaş ve ikramiyeleri artacak. Teklife göre, bin lirada 200 lira artış söz konusu olması planlanıyor. Artışların yetim ve dul maaşına da yansıyacağının altı çizildi

22 senelik öğretmenlik yapan bir vatandaş, 3600 ek gösterge olması durumunda emekli olduğu zaman aynı maaşı alacağını söyledi.



3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yasalaşırsa, öğretmen, hemşire, imam ve polislerin maaş ve ikramiyeleri artacak.



Emekli ve emekli olacaklar için yuvarlak hesap maaşarda ve ikramiyelerde yüzde 20 civarında bir artış beklendiği bildirildi.



4-5 bin lira arasında maaş alan bir polis memuru, emekli olduğunda ek işler bularak çalışmak zorunda kaldığı da ifade edildi. Bu durumun önüne geçmek için hükümet bir çalışma yaptı ve teklif, yakın zamanda Meclis'e sunulacak. Buna göre de milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak.



3600 ek gösterge yasalaşırsa 1 milyon 600 bin hemşire, imam, polis ve öğretmen bundan etkilenecek, maaşları da ikramiye paraları da artacak.



Teklife göre, bin lirada 200 lira artış söz konusu olması planlanıyor.



KİMLER, NE KADAR FAZLA MAAŞ ALABİLECEK



1'inci derecede 25 yıl çalışan bir öğretmen, hemşire ya da imam, yaklaşık 500 liralık bir maaş artışı yaşanacak. İkramiye paraları da ortalama 17 bin lira artacak.



Ek göstergesi 800 olan bir hemşire 2 bin, 2 bin 250 lira civarında maaş almaktadır. Bunların maaşları, 3 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor.



YETİM VE DUL MAAŞINA DA YANSIYACAK



Sadece çalışanlar değil aileleri de bu yükselişten etkilenebilecek. Artışların yetim ve dul maaşına da yansıyacağının altı çizildi.