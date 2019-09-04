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SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kararı - Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu Ankara'daki büyük EYT mitingine davet etti. Erdoğan ile Sarıeroğlu'nun bu davet kararına ne cevap vereceği merakla bekleniyor

SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kararı - Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Özüpak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu Ankara'daki büyük EYT mitingine davet etti.

Erdoğan ile Sarıeroğlu'nun bu davet kararına ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

Gönül Boran Özüpak, davetiyelerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesi için 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara'da büyük bir miting düzenleyecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #JÜLİDE SARIEROĞLU #ak parti #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı #Emeklilikte yaşa takılanlar
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