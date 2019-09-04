Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.
Özüpak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu Ankara'daki büyük EYT mitingine davet etti.
Erdoğan ile Sarıeroğlu'nun bu davet kararına ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Gönül Boran Özüpak, davetiyelerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesi için 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara'da büyük bir miting düzenleyecek.
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu Ankara'daki büyük EYT mitingine davet etti. Erdoğan ile Sarıeroğlu'nun bu davet kararına ne cevap vereceği merakla bekleniyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.