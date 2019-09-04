MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen bebek hakkında açıklama yaptı. Enginyurt, "Toplumsal cinayet var, durdurmalıyız" ifadelerini kullandı

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen bebeğin annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Enginyurt, "Toplumsal cinnet var durdurmalıyız" dedi.



MHP'li vekil, şunları ifade etti:



"İzmir de,5 yaşındaki EYMEN bebek,annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülmüş.



Lakin,haberler de yeterince yer bulmadı.



Ölen kadın olunca değil.



Evlat anne babasını kesince, baba,eş ve çocuklarını öldürünce, velhasıl her vahşeti sorgulamalıyız



TOPLUMSAL CİNNET VAR,DURDURMALIYIZ."



ulusal.com.tr



