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SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! MHP milletvekilinden Eymen bebek açıklaması! "Toplumsal cinnet var durdurmalıyız"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen bebek hakkında açıklama yaptı. Enginyurt, "Toplumsal cinayet var, durdurmalıyız" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! MHP milletvekilinden Eymen bebek açıklaması! "Toplumsal cinnet var durdurmalıyız"

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen bebeğin annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Enginyurt, "Toplumsal cinnet var durdurmalıyız" dedi.

MHP'li vekil, şunları ifade etti:

"İzmir de,5 yaşındaki EYMEN bebek,annesi ve sevgilisi tarafından dövülerek öldürülmüş.

Lakin,haberler de yeterince yer bulmadı. 

Ölen kadın olunca değil.

Evlat anne babasını kesince, baba,eş ve çocuklarını öldürünce, velhasıl her vahşeti sorgulamalıyız

TOPLUMSAL CİNNET VAR,DURDURMALIYIZ."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eymen bebek #Cemal Enginyurt #ordu #mhp
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