Azerbaycan'da Öncü Gençlik eylemine büyük ilgi
Azerbaycan'da Öncü Gençlik eylemine büyük ilgi
Çin ABD'ye dava açtı
Çin ABD'ye dava açtı
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
Öncü Kadın Diyarbakırlı analara desteğe gidiyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Ali Tezel'dan çarpıcı iddia! "SGK artık emekli aylığını nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermiyor"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, SGK'nın artık emekli olanlara o kararın gönderilmediğini kaydetti. Tezel, emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emeklilere gönderilmediğin öne sürdü. Tezel'in iddiasına göre, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesi istenmiyor

SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Ali Tezel'dan çarpıcı iddia! "SGK artık emekli aylığını nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermiyor"

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren kararın gönderilmediğini öne sürdü.

Ali Tezel, emekli olanlara aylık bağlama karar örneğinin yollanmadığını iddia etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenilmediği belirtti.

Etiketler; #abo #aylık bağlanma oranları #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #emekli #sosyal güvenlik kurumu #sgk #ali tezel #son dakika haberleri #son dakika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.